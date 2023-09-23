Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал турнира Большого шлема

Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира Большого шлема в Баку.

Два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал турнира Большого шлема в Баку.

Как сообщает Report, Гидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Чкаев (81 кг) одолели всех своих соперников и вышли в решающий поединок.

В полуфинале Г.Гейдаров победил Шахрама Ахадова из Узбекистана. Его соперником в финале станет представитель Молдовы Петру Пеливан. На пути к финалу З.Чкаев победил другого узбекского спортсмена Нурбека Муртозоева. В решающем поединке азербайджанский дзюдоист встретится с австрийцем Шамилем Борчашвили.