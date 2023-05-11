О нас

Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу на чемпионате мира в Дохе

Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу на чемпионате мира в Дохе Еще два азербайджанских дзюдоиста вступят сегодня в борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.
Индивидуальные
11 мая 2023 г. 09:37
Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу на чемпионате мира в Дохе

Еще два азербайджанских дзюдоиста вступят сегодня в борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, Мамедали Мехдиев и Мурад Фатиев (90 кг) вступят в борьбу в 1/32 финала.

В первой встрече Мехдиев встретится с камерунским спортсменом Кевином Будаином, а Фатиев – с румыном Алексом Кретом.

Отметим, что ранее Балабей Агаев, Турал Байрамов, Орхан Сафаров, Хидаят Гейдаров, Саид Моллаи, Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Алиева завершили турнир без медалей.

Чемпионат мира завершится 14 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha iki cüdoçusu mübarizəyə başlayır

Экслюзивные новости

Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi