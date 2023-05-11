Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу на чемпионате мира в Дохе

Еще два азербайджанских дзюдоиста вступят сегодня в борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Еще два азербайджанских дзюдоиста вступят сегодня в борьбу на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Как сообщает Report, Мамедали Мехдиев и Мурад Фатиев (90 кг) вступят в борьбу в 1/32 финала.

В первой встрече Мехдиев встретится с камерунским спортсменом Кевином Будаином, а Фатиев – с румыном Алексом Кретом.

Отметим, что ранее Балабей Агаев, Турал Байрамов, Орхан Сафаров, Хидаят Гейдаров, Саид Моллаи, Лейла Алиева, Кенуль Алиева, Гюльтадж Мамедалиева и Айдан Алиева завершили турнир без медалей.

Чемпионат мира завершится 14 мая.