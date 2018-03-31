Азербайджанские дзюдоисты вступят в борьбу во второй день Гран-при Тбилиси

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в столице Грузии Тбилиси пройдут очередные встречи Гран- при по дзюдо.

Как сообщает Report, во второй день турнира на татами выйдут три азербайджанских спортсмена.

Паша Алиев в весовой категории 73 кг встретится с голландцем Сэмом Ван Вестенде в 1/16 финала. В той же весовой категории Тельман Велиев встретится в 1/8 финала с победителем пары Мелони Агусто и Рудольф Куртидес. Джошгун Абдуллаев в весовой категории 81 кг встретится с 1/8 финала с грузином Тамази Киракозашвили.

Отметим, что 31 марта 3 наших спортсмена вступили в борьбу. Садиг Магеррамов (60 кг) на первом этапе уступил россиянину Альберту Монгуша и выбыл из соревнования. Дзюдоист Орудж Велизаде (60 кг) в борьбе за бронзу уступил грузину Лаше Чадунели. Эльчин Гусейнов (66 кг) победил на первом этапе, но после уступил узбеку Шахраму Ахмедову.

Напомним, что 1 апреля в борьбу вступят Санан Ахмедов (100 кг) и Джалил Шукюров (+100 кг). В Гран-при принимают участие 302 спортсмена из 38 стран, из которых 183 мужчины и 119 женщин.