Азербайджанские дзюдоисты впервые примут участие в чемпионате Европы по ката

Азербайджанские дзюдоисты впервые примут участие в чемпионате Европы по ката среди взрослых, который пройдет в словенском городе Подчетртек 12-13 июня.

Азербайджанские дзюдоисты впервые примут участие в чемпионате Европы по ката среди взрослых, который пройдет в словенском городе Подчетртек 12-13 июня.

Об этом Report передает со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

Там отметили, что на соревнованиях, в которых примут участие около 300 спортсменов из двадцати одной страны, Азербайджан будет представлен шестью спортсменами. Наши дзюдоисты продемонстрируют приемы "Нагэ-но-ката" и "Катамэ-но-ката".

Следует отметить, что для подготовки к соревнованиям азербайджанские спортсмены приняли участие в сборах в Анкаре (Турция) и Риеке (Хорватия).

Предварительные состязания в рамках чемпионата по ката начнутся 12 июня, а финалы пройдут 13 июня. Семинар Кодокан пройдет 14 июня в Подчетртеке.