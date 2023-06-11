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Азербайджанские дзюдоисты впервые примут участие в чемпионате Европы по ката

Азербайджанские дзюдоисты впервые примут участие в чемпионате Европы по ката Азербайджанские дзюдоисты впервые примут участие в чемпионате Европы по ката среди взрослых, который пройдет в словенском городе Подчетртек 12-13 июня.
Индивидуальные
11 июня 2023 г. 22:49
Азербайджанские дзюдоисты впервые примут участие в чемпионате Европы по ката

Азербайджанские дзюдоисты впервые примут участие в чемпионате Европы по ката среди взрослых, который пройдет в словенском городе Подчетртек 12-13 июня.

Об этом Report передает со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

Там отметили, что на соревнованиях, в которых примут участие около 300 спортсменов из двадцати одной страны, Азербайджан будет представлен шестью спортсменами. Наши дзюдоисты продемонстрируют приемы "Нагэ-но-ката" и "Катамэ-но-ката".

Следует отметить, что для подготовки к соревнованиям азербайджанские спортсмены приняли участие в сборах в Анкаре (Турция) и Риеке (Хорватия).

Предварительные состязания в рамках чемпионата по ката начнутся 12 июня, а финалы пройдут 13 июня. Семинар Кодокан пройдет 14 июня в Подчетртеке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları ilk dəfə Avropa Kata çempionatında iştirak edəcək

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