Азербайджанские дзюдоисты-ветераны завоевали 11 медалей на чемпионате Европы

В словенском городе Подчетртеке завершился чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.
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В последний день соревнований в возрастных категориях М1 и М2 приняли участие 12 азербайджанских дзюдоистов. Из них серебряные медали завоевали Рашид Шамизаде (66 кг) в категории М1 и Васиф Ибрагимов (100 кг+) в М2. Гурбан Мамедли (100 кг+) в категории М1, Вугар Бабаев (66 кг) и Руслан Алиев (100 кг+) в М2 взяли бронзовые медали.
Всего азербайджанские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.