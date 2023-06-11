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Азербайджанские дзюдоисты-ветераны завоевали 11 медалей на чемпионате Европы

Азербайджанские дзюдоисты-ветераны завоевали 11 медалей на чемпионате Европы Подведены итоги индивидуальных соревнований в рамках чемпионата Европы среди ветеранов по дзюдо в словенском городе Подчетртек.
Индивидуальные
11 июня 2023 г. 14:50
Азербайджанские дзюдоисты-ветераны завоевали 11 медалей на чемпионате Европы

В словенском городе Подчетртеке завершился чемпионат Европы по дзюдо среди ветеранов.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, сборная под руководством главного тренера Фархада Раджабли была представлена на турнире 36 спортсменами в семи возрастных категориях.

В последний день соревнований в возрастных категориях М1 и М2 приняли участие 12 азербайджанских дзюдоистов. Из них серебряные медали завоевали Рашид Шамизаде (66 кг) в категории М1 и Васиф Ибрагимов (100 кг+) в М2. Гурбан Мамедли (100 кг+) в категории М1, Вугар Бабаев (66 кг) и Руслан Алиев (100 кг+) в М2 взяли бронзовые медали.

Всего азербайджанские спортсмены завоевали четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın veteran cüdoçuları Avropa çempionatını 11 medalla başa vurublar

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