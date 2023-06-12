Азербайджанские дзюдоисты-ветераны стали чемпионами Европы

Азербайджанские дзюдоисты-ветераны заняли первое место на чемпионате Европы в словенском городе Подчетртек.

Азербайджанские дзюдоисты-ветераны заняли первое место на чемпионате Европы в словенском городе Подчетртек.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, мужская сборная по дзюдо (до 30 лет) завоевала золотую медаль.

В первом матче и полуфинале наша сборная одолела команду Франции и вышла в финал. В финале азербайджанская сборная превзошла сборную Бельгии (3:1) и стала чемпионом Европы.

Отметим, что азербайджанские дзюдоисты завоевали в общей сложности 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях.