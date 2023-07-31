О нас

Азербайджанские дзюдоисты стали первыми в Европе

Азербайджанские дзюдоисты стали первыми в Европе Сборная Азербайджана по дзюдо среди юниоров заняла первое место в личных соревнованиях Европейский летний юношеский олимпийский фестиваль 2023 года (EYOF). Как сообщает Report, команда завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Это в
Индивидуальные
31 июля 2023 г. 10:16
Азербайджанские дзюдоисты стали первыми в Европе

Сборная Азербайджана по дзюдо среди юниоров заняла первое место в личных соревнованиях в Европейском летнем юношеском олимпийском фестивале 2023 года (EYOF), который прошел в Мариборе (Словения).

Как сообщает Report, команда завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Это второе по счету первенство команды в этом году. Спортсмены заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы, прошедшего в Португалии в прошлом месяце.

На турнире EYOF в 2007 году дзюдоисты завоевали 4 золотые медали.

Отметим, что первенство мира по дзюдо среди юниоров пройдет 23-27 августа в столице Хорватии, Загребе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları növbəti dəfə Avropada birinci olublar

Другие новости из категории

Золотая призерка EYOF по дзюдо: я с легкостью одолела своих соперниц
Золотая призерка EYOF по дзюдо: я с легкостью одолела своих соперниц
31 июля 2023 г. 07:33
Главный тренер сборной Азербайджана оценил выступления юных дзюдоистов в Словении
Главный тренер сборной Азербайджана оценил выступления юных дзюдоистов в Словении
31 июля 2023 г. 07:14
Азербайджанская легкоатлетка заняла первое место на соревнованиях в Берлине
Азербайджанская легкоатлетка заняла первое место на соревнованиях в Берлине
30 июля 2023 г. 22:48
Азербайджанские бойцы смешанного стиля завоевали очередные победы
ФотоАзербайджанские бойцы смешанного стиля завоевали очередные победы
30 июля 2023 г. 20:04
В Баку стартовал Кубок мира по шахматам
ФотоВ Баку стартовал Кубок мира по шахматам
30 июля 2023 г. 16:52
Азербайджанский дзюдоист взял серебро Всемирной летней универсиады
Азербайджанский дзюдоист взял серебро Всемирной летней универсиады
30 июля 2023 г. 15:18
Гэтжи нокаутировал Порье в главном поединке турнира UFC 291
Гэтжи нокаутировал Порье в главном поединке турнира UFC 291
30 июля 2023 г. 09:12
Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу
30 июля 2023 г. 08:51
Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на ЕЮОФ
Азербайджанские дзюдоисты завоевали очередную медаль на ЕЮОФ
30 июля 2023 г. 00:01
В первый день Универсиады азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали
В первый день Универсиады азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали
29 июля 2023 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi