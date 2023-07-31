Азербайджанские дзюдоисты стали первыми в Европе

Сборная Азербайджана по дзюдо среди юниоров заняла первое место в личных соревнованиях Европейский летний юношеский олимпийский фестиваль 2023 года (EYOF). Как сообщает Report, команда завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Это в

Сборная Азербайджана по дзюдо среди юниоров заняла первое место в личных соревнованиях в Европейском летнем юношеском олимпийском фестивале 2023 года (EYOF), который прошел в Мариборе (Словения).

Как сообщает Report, команда завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.



Это второе по счету первенство команды в этом году. Спортсмены заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы, прошедшего в Португалии в прошлом месяце.



На турнире EYOF в 2007 году дзюдоисты завоевали 4 золотые медали.

Отметим, что первенство мира по дзюдо среди юниоров пройдет 23-27 августа в столице Хорватии, Загребе.