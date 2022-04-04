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Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах в Турции

Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах в Турции Члены взрослой и юношеской команд по дзюдо приняли участие в международном учебно-тренировочном сборе в Анталии, Турция.
Индивидуальные
4 апреля 2022 г. 14:41
Азербайджанские дзюдоисты участвуют в учебно-тренировочных сборах в Турции

Члены взрослой и юношеской команд по дзюдо приняли участие в международном учебно-тренировочном сборе в Анталии, Турция.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, к тренировочному процессу, который продлится до 10 апреля, наряду со спортсменами, участвующими в турнире "Большого шлема" в Анталии, присоединились и другие члены национальной команды.

Всего в сборе примут участие 34 женщины и 54 мужчины.

Сборная Азербайджана завершила турнир "Большого шлема" с одной медалью. В мужском первенстве Эльмар Гасымов (100 кг) завоевал бронзовую медаль. Команда выступит на чемпионате Европы, который пройдет в Софии, Болгария, с 29 апреля по 1 мая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Türkiyədə təlim-məşq toplanışına başlayıb

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