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Азербайджанские дзюдоисты участвуют в тренировочном лагере в Испании

Азербайджанские дзюдоисты участвуют в тренировочном лагере в Испании Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в Олимпийском тренировочном лагере по дзюдо, организованном Европейским союзом дзюдо в испанском городе Бенидорм.
Индивидуальные
7 июля 2023 г. 12:58
Азербайджанские дзюдоисты участвуют в тренировочном лагере в Испании

Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в Олимпийском тренировочном лагере по дзюдо, организованном Европейским союзом дзюдо в испанском городе Бенидорм.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию, в процессе подготовки приняли участие члены молодежной, женской и взрослой сборных.

Дзюдоистов возглавляют вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли, главный тренер женской сборной Рашад Мамедов, тренер женской сборной Кифит Гасымова, главный тренер молодежной сборной Эльхан Мамедов и тренер молодежной сборной Эльхан Раджабли.

Тренировочный сбор направлен на подготовку к турниру "Мастерс", который пройдет 4-6 августа в столице Венгрии Будапеште, а также к чемпионатам Европы и мира среди юниоров в сентябре и октябре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdoçuları İspaniyada təlim düşərgəsində iştirak edir

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