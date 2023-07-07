Азербайджанские дзюдоисты участвуют в тренировочном лагере в Испании

Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в Олимпийском тренировочном лагере по дзюдо, организованном Европейским союзом дзюдо в испанском городе Бенидорм.

Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в Олимпийском тренировочном лагере по дзюдо, организованном Европейским союзом дзюдо в испанском городе Бенидорм.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию, в процессе подготовки приняли участие члены молодежной, женской и взрослой сборных.

Дзюдоистов возглавляют вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли, главный тренер женской сборной Рашад Мамедов, тренер женской сборной Кифит Гасымова, главный тренер молодежной сборной Эльхан Мамедов и тренер молодежной сборной Эльхан Раджабли.

Тренировочный сбор направлен на подготовку к турниру "Мастерс", который пройдет 4-6 августа в столице Венгрии Будапеште, а также к чемпионатам Европы и мира среди юниоров в сентябре и октябре.