Азербайджанские дзюдоисты сегодня приступят к борьбе на чемпионате мира в Португалии

Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят сегодня на проходящем в португальском городе Одивелаш юношеском чемпионате мира.

Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят сегодня на проходящем в португальском городе Одивелаш юношеском чемпионате мира.

Как сообщает Report, сегодня азербайджанский спортсмен Омар Раджабли (81 кг) в 1/32 финала встретится с представителем Кипра Одиссеасом Георгакисом.

Исмаил Заманов (90 кг) будет бороться в 1/32 финала с представителем Австралии Данни Войниковичем, а Вугар Талыбов (90 кг) - в 1/16 финала с представителем Румынии Раресом Арсени.

Отметим, что ранее азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде (73 кг) завоевал золотую, а Низами Имранов (60 кг) - серебряную медаль.