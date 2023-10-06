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Азербайджанские дзюдоисты сегодня приступят к борьбе на чемпионате мира в Португалии

Азербайджанские дзюдоисты сегодня приступят к борьбе на чемпионате мира в Португалии Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят сегодня на проходящем в португальском городе Одивелаш юношеском чемпионате мира.
Индивидуальные
6 октября 2023 г. 11:43
Азербайджанские дзюдоисты сегодня приступят к борьбе на чемпионате мира в Португалии

Еще три азербайджанских дзюдоиста выступят сегодня на проходящем в португальском городе Одивелаш юношеском чемпионате мира.

Как сообщает Report, сегодня азербайджанский спортсмен Омар Раджабли (81 кг) в 1/32 финала встретится с представителем Кипра Одиссеасом Георгакисом.

Исмаил Заманов (90 кг) будет бороться в 1/32 финала с представителем Австралии Данни Войниковичем, а Вугар Талыбов (90 кг) - в 1/16 финала с представителем Румынии Раресом Арсени.

Отметим, что ранее азербайджанский дзюдоист Вусал Галандарзаде (73 кг) завоевал золотую, а Низами Имранов (60 кг) - серебряную медаль.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın üç cüdoçusu bu gün iki çəkidə mübarizə aparacaq

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