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Азербайджанские дзюдоисты присоединились к учебно-тренировочным сборам в Турции

Азербайджанские дзюдоисты присоединились к учебно-тренировочным сборам в Турции Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо приняла участие в международных учебно-тренировочных сборах в Стамбуле (Турция).
Индивидуальные
7 мая 2025 г. 14:26
Азербайджанские дзюдоисты присоединились к учебно-тренировочным сборам в Турции

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо принимает участие в международных учебно-тренировочных сборах в Стамбуле (Турция).

Как сообщает Report, сборы проходят при организации Европейского союза дзюдо.

Дзюдоистов на сборах сопровождают главный тренер молодежной сборной Рустам Алимли и тренер Эльхан Раджабли.

Учебно-тренировочные сборы проводятся с целью подготовки к участию в турнирах Кубка Европы среди молодежи. Соревнования пройдут в период с 31 мая по 1 июня в городе Грац (Австрия) и с 21 по 22 июня в Берлине (Германия).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdoçuları Türkiyədə beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıblar

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