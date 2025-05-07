Азербайджанские дзюдоисты присоединились к учебно-тренировочным сборам в Турции

Молодежная сборная Азербайджана по дзюдо принимает участие в международных учебно-тренировочных сборах в Стамбуле (Турция).
Как сообщает Report, сборы проходят при организации Европейского союза дзюдо.
Дзюдоистов на сборах сопровождают главный тренер молодежной сборной Рустам Алимли и тренер Эльхан Раджабли.
Учебно-тренировочные сборы проводятся с целью подготовки к участию в турнирах Кубка Европы среди молодежи. Соревнования пройдут в период с 31 мая по 1 июня в городе Грац (Австрия) и с 21 по 22 июня в Берлине (Германия).