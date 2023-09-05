Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Узбекистане

Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в международных учебно-тренировочных сборах в столице Узбекистана Ташкенте.

Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в международных учебно-тренировочных сборах в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), процесс подготовки продлится до 7 сентября.

На сборах, организованных Европейским союзом дзюдо, приняли участие около 400 спортсменов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Турции, Финляндии, Греции, Молдовы, Кувейта, Танзании и Израиля.

В процессе подготовки приняли участие 27 членов сборной Азербайджана по дзюдо.

Целью сборов является подготовка к турниру Большого шлема, который пройдет в Баку 22-24 сентября, и чемпионату Европы среди взрослых, который пройдет во французском Монпелье.