Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в учебно-тренировочных сборах в Узбекистане

Азербайджанские дзюдоисты принимают участие в международных учебно-тренировочных сборах в столице Узбекистана Ташкенте.
Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА), процесс подготовки продлится до 7 сентября.
На сборах, организованных Европейским союзом дзюдо, приняли участие около 400 спортсменов из Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Турции, Финляндии, Греции, Молдовы, Кувейта, Танзании и Израиля.
В процессе подготовки приняли участие 27 членов сборной Азербайджана по дзюдо.
Целью сборов является подготовка к турниру Большого шлема, который пройдет в Баку 22-24 сентября, и чемпионату Европы среди взрослых, который пройдет во французском Монпелье.