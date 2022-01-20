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Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при В португальском Одивелаше пройдет Гран-при по дзюдо.
Индивидуальные
20 января 2022 г. 07:12
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при

В португальском Одивелаше пройдет Гран-при по дзюдо.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации дзюдо (IJF), в турнире, который состоится с 28 по 30 января, ожидается участие 14 азербайджанских дзюдоистов: Балабей Агаев, Ровшан Алиев (оба - 60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Нариман Мирзоев, Замеддин Поладов (оба - 73 кг), Эльджан Гаджиев, Зелим Чкаев (оба - 81 кг), Руфат Исмаилов (90 кг), Адиль Керимли (100 кг) ), Имран Юсифов, Ушанги Кокаури (оба - свыше 100 кг).

В женском соревновании выступят Айдан Велиева, Шафаг Гамидова (обе - 48 кг) и Сабина Алиева (52 кг).

Свое участие в турнире подтвердили более 400 спортсменов из 46 стран мира.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Qran-Pri turnirində mübarizə aparacaqlar

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