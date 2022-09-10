Азербайджанские дзюдоисты примут участие в открытом европейском турнире по дзюдо в Италии

Сегодня в Риччоне (Италия) стартует Кубок Европы по дзюдо с участием команды Азербайджана.

Сегодня в Риччоне (Италия) стартует Кубок Европы по дзюдо с участием команды Азербайджана.

Как передает Report, в первый день соревнований на татами выйдут пять азербайджанских спортсменов.

В весе до 60 кг Ровшан Алиев встретится с Хуаном Сайесом (Испания), а Назир Талыбов будет противостоять Тойлу Мырадову (Туркменистан).

В категории до 66 кг Орхан Сафаров поборется с Йоланом Флоримоном (Франция), Яшар Наджафов постарается пройти Сердара Рахимова (Туркменистан), а Карамат Гусейнов ждет победителя пары Бенджамин Гомес (Франция) – Александр Шорт (Великобритания).

После соревнований спортсмены примут участие в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Риччоне с 12 по 17 сентября.