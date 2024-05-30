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Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы Юные дзюдоисты Азербайджана примут участие в Кубке Европы, который пройдет в австрийском городе Грац.
Индивидуальные
30 мая 2024 г. 21:56
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы

Юные дзюдоисты Азербайджана примут участие в Кубке Европы, который пройдет в австрийском городе Грац.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Азербайджана, в турнире, который пройдет с 1 по 2 июня, примут участие 435 спортсменов из 30 стран.

Наша сборная будет представлена на соревнованиях среди юношей 14 дзюдоистами в 7 весовых категориях. Низами Имранов (60 кг), Мохаммед Мусаев, Ислам Рагимов (оба по 66 кг), Сулейман Алиев, Айдын Рзаев (оба по 73 кг), Мамедрза Гаджизаде, Сулейман Шукюров, Нахид Таргулиев (все по 81 кг), Тунджай Шамиль, Исмаил Заманов (оба по 90 кг), Ниджат Шихализаде (100 кг), Рамазан Ахмедов и Кянан Насибов (100 кг +) попытаются оправдать ожидания главного тренера Эльхана Мамедова и тренера Эльхана Раджабли.

Отметим, что после соревнований наши спортсмены примут участие в международном тренировочном сборе, который пройдет с 3 по 5 июня в Граце.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcək

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