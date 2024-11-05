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Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы в Венгрии

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы в Венгрии Юные дзюдоисты Азербайджана примут участие в Кубке Европы в городе Дьёр (Венгрия).
Индивидуальные
5 ноября 2024 г. 20:20
Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Кубке Европы в Венгрии

Юные дзюдоисты Азербайджана примут участие в Кубке Европы в городе Дьёр (Венгрия).

Как сообщает Report, в турнире, организованном Европейским союзом дзюдо, примут участие 614 спортсменов из 29 стран.

Наша сборная будет представлена 21 дзюдоистом в 8 весовых категориях.

За звание победителя будут бороться Али Ахундов, Мехди Мамедли (50 кг), Байрам Оруджов (55 кг), Давуд Алиев, Иса Аллахверди, Омер Гасаноглу, Санан Хамиев (60 кг), Юсиф Аббасов, Айхан Алекперов, Гусейн Гусейнов, Аслан Исмаилов, Садыг Сейидалиев (66 кг), Джахангир Хагвердиев, Ахмед Мехдиев, Шамиль Садыгов, Гамид Шербетов (73 кг), Тунар Абдуллаев, Акиф Зейдгулиев (81 кг), Джанполад Алиев, Амир Хазриев (90 кг) и Джавидан Масимов (+90 кг).

Отметим, что Кубок Европы продлится с 9 по 10 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Macarıstanda Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

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