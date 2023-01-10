Азербайджанские дзюдоисты не примут участия в Европейских играх

В этом году на Европейских играх будут только смешанные командные соревнования. Азербайджанские дзюдоисты не будут участвовать в них Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу. По словам

В этом году на Европейских играх будут только смешанные командные соревнования. Азербайджанские дзюдоисты не будут участвовать в них.



Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.



По словам генсека, причиной этого является отсутствие в женской команде спортсменок тяжелого веса: "Есть только Нигяр Сулейманова. Она талантливая девушка. В соревнованиях смешанных команд на юниорском чемпионате мира Сулейманова одержала победу над французской спортсменкой, которая накануне стала чемпионкой. У нее хороший потенциал, но мы не можем отправить ее на Европейские игры, она может "выгореть". Если бы это была Ирина Киндзерская, другое дело. К тому же Европейские игры пройдут в июле, а соревнования "Мастерс" - месяцем позже".