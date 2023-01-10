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Азербайджанские дзюдоисты не примут участия в Европейских играх

Азербайджанские дзюдоисты не примут участия в Европейских играх В этом году на Европейских играх будут только смешанные командные соревнования. Азербайджанские дзюдоисты не будут участвовать в них Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу. По словам
Индивидуальные
10 января 2023 г. 16:06
Азербайджанские дзюдоисты не примут участия в Европейских играх

В этом году на Европейских играх будут только смешанные командные соревнования. Азербайджанские дзюдоисты не будут участвовать в них.

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу.

По словам генсека, причиной этого является отсутствие в женской команде спортсменок тяжелого веса: "Есть только Нигяр Сулейманова. Она талантливая девушка. В соревнованиях смешанных команд на юниорском чемпионате мира Сулейманова одержала победу над французской спортсменкой, которая накануне стала чемпионкой. У нее хороший потенциал, но мы не можем отправить ее на Европейские игры, она может "выгореть". Если бы это была Ирина Киндзерская, другое дело. К тому же Европейские игры пройдут в июле, а соревнования "Мастерс" - месяцем позже".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Avropa Oyunlarında iştirak etməyəcəklər

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