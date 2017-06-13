Азербайджанские дзюдоисты находятся на учебно-тренировочных сборах в Японии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Основные члены сборной Азербайджана по дзюдо в настоящее время находятся на учебно-тренировочных сборах в столице Японии - Токио. Как сообщили Report в пресс-службе федерации, в традиционно проводимом ежегодном тренировочном процессе приняли участие и сборные ведущих стран мира по дзюдо, такие как Япония, Франция, Южная Корея, Чехия, Бразилия, Италия, Россия, Монголия.

Члены сборной под руководством главного тренера Фархада Мамедова, тренеров Мовлуда Миралиева и Шимшата Бахрамова проводят тренировки 2 раза в день. На сборах в Токио участвуют Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев, Гидаят Гейдаров, Тельман Велиев, Мамедали Мехтиев, Фирудин Дадашев, Эльхан Мамедов, Зелим Коцоев, Ушанги Кокаури, Ичинхорло Мунхцедев, Аиша Гурбанлы, Назакет Азизова и Ханум Гусейнова.

Отметим, что самым серьезным испытанием среди дзюдоистов будет чемпионат мира, который состоится с 28 августа по 3 сентября в столице Венгрии - Будапеште.