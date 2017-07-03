Азербайджанские дзюдоисты находятся на учебно-тренировочных сборах в Испании

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ На данный момент основные члены азербайджанской национальной команды по дзюдо находятся на учебно-тренировочных сборах в Испании.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, на организованных Европейским союзом дзюдо в городе Кастельдефельс сборах спортсмены тренируются два раза в день под руководством главного тренера Фархада Мамедова. На учебно-тренировочных сборах участвуют Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Рустам Оруджев, Хидаят Гейдаров, Турал Сафгулиев, Эльхан Мамедов, Зелим Коцоев и Ушанги Кокаури. Они вернутся на родину 7 июля.

Отметим, что азербайджанские дзюдоисты, которые продолжат подготовку в Баку, 22 июля примут участие на открытом чемпионате Европы в столице Беларуси Минске.