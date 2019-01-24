Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу за медали в первом турнире этого года

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Тель-Авиве, Израиль, начался первый международный турнир этого года – Гран-при по дзюдо.

По сообщению Report, Азербайджан на этом турнире представляет команда из 18 дзюдоистов, 12 из которых мужчины и 6 – женщины.

В первый день соревнования силами померятся 9 спортсменов, вступивших в состязание с 1/16 финала. В состязании в весовой категории до 60 кг нашу страну будут представлять Рашад Йелкиев и Ровшан Алиев. В весовой категории 66 кг Орхан Сафаров встретится с туркменским спортсменом Мухаммедом Коссековым, а Ибрагим Алиев – с американским дзюдоистом Коулом Чандлером.

В женском турнире в весовой категории 48 кг первой соперницей азербайджанской спортсменки Лейлы Алиевой станет румынка Александра Поп, а Аиша Гурбанлы будет противостоять испанке Синте Гарсия Меса. В весовой категории 52 кг наша дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева поборется с финкой Катри Какко, а Буянкишиг Пуревсурен – с Фабьен Кохер.

Ичинхорло Мунхцедев в весовой категории 57 кг померяется силами с израильским спортсменом Шакедом Амихаем.

Отметим, что Рустам Оруджев, Идаят Гейдаров (оба - 73 кг) и Мурад Фатиев (81 кг) вступят в борьбу 25 января, Мамедали Мехтиев, Турал Сафгулиев (оба – 90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Ушанги Кокаури, Шахин Гахраманов (оба +100 кг) и Ирина Киндержка (+78 кг) выйдут на татами завтра. В Гран-при примут участие 379 спортсменов из 53 стран.

Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.