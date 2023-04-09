Азербайджанские дзюдоисты на старте Кубка Европы завоевали 7 медалей

В чешской Теплице азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали в первый день Кубка Европы среди юниоров.

В чешской Теплице азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали в первый день Кубка Европы среди юниоров.

Как сообщает Report, на татами в 8 весовых категориях вышли 18 отечественных дзюдоистов.

Среди девушек бронзовыми наградами удостоились Вусала Гаджиева в 48 кг и Хадиджа Гадашова в 52 кг.

Среди юношей на высшую ступень пьедестала поднялись Фарид Гараев (55 кг), Магомед Мусаев (60 кг) и Абиль Юсубов (66 кг). Мене повезло Айхану Мирзазаде (55 кг) и Мирхалыгу Искендерову (66 кг), которые заняли соответственно второе и третье места