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Азербайджанские дзюдоисты готовятся к чемпионату мира в Польше

Азербайджанские дзюдоисты готовятся к чемпионату мира в Польше Сборная Азербайджана по дзюдо принимает участие в международных тренировочных сборах в польском городе Закопане.
Индивидуальные
6 августа 2022 г. 16:47
Азербайджанские дзюдоисты готовятся к чемпионату мира в Польше

Сборная Азербайджана по дзюдо принимает участие в международных тренировочных сборах в польском городе Закопане.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, в подготовительном процессе, который продлится до 17 августа, принимают участие 14 дзюдоистов.

Они проходят подготовку под руководством главного тренера сборной Ричарда Траутмана, старших тренеров Эльчина Исмаилова и Мехмана Азизова, а также тренера по физической подготовке Хасрата Мухаммедова.

Сборы проводятся для подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 6 по 12 октября в столице Узбекистана, Ташкенте.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatına Polşada hazırlaşır

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