Азербайджанские дзюдоисты готовятся к чемпионату мира в Польше

Сборная Азербайджана по дзюдо принимает участие в международных тренировочных сборах в польском городе Закопане.

Сборная Азербайджана по дзюдо принимает участие в международных тренировочных сборах в польском городе Закопане.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, в подготовительном процессе, который продлится до 17 августа, принимают участие 14 дзюдоистов.

Они проходят подготовку под руководством главного тренера сборной Ричарда Траутмана, старших тренеров Эльчина Исмаилова и Мехмана Азизова, а также тренера по физической подготовке Хасрата Мухаммедова.

Сборы проводятся для подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 6 по 12 октября в столице Узбекистана, Ташкенте.