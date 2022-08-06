Азербайджанские дзюдоисты готовятся к чемпионату мира в Польше

Сборная Азербайджана по дзюдо принимает участие в международных тренировочных сборах в польском городе Закопане.
Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, в подготовительном процессе, который продлится до 17 августа, принимают участие 14 дзюдоистов.
Они проходят подготовку под руководством главного тренера сборной Ричарда Траутмана, старших тренеров Эльчина Исмаилова и Мехмана Азизова, а также тренера по физической подготовке Хасрата Мухаммедова.
Сборы проводятся для подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 6 по 12 октября в столице Узбекистана, Ташкенте.