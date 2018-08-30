Азербайджанские дзюдоисты готовятся в Голландии к чемпионату мира

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Готовящиеся к предстоящему в Баку чемпионату мира азербайджанские дзюдоисты принимают участие на международных учебно-тренировочных сборах в голландском городе Арнем.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Judoinside, сборная готовится в национальном учебном центре "Папендал".

Наряду с азербайджанской сборной, на сборах участвуют более 500 спортсменов из 37 стран, в том числе олимпийские чемпионы, чемпионы мира и др.

Сборы носят подготовительный характер к предстоящему в Баку чемпионату мира.

Здесь также присутствуют сборные Грузии, Косово, Великобритании, Дании, Бельгии, Словении и Германии.

Отметим, что предстоящий на Национальной гимнастической арене чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября.