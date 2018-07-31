Азербайджанские дзюдоистки выступят на Гран-при

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Обнародован состав женской сборной Азербайджана на Гран-при по дзюдо, который стартует в столице Венгрии Будапеште 10 августа.

Как сообщает Report, на турнире, который продлится 3 дня, сборная будет представлена 5 спортсменками.

Главный тренер Натиг Багиров предоставил шанс Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг), Ичинхорлу Мунхцедев, Ульвие Рагимовой (обе по 57 кг), Гюнель Гасанли (70 кг) и Ирине Киндзерской (+ 78 кг).

Отметим, что в Гран-при примут участие 666 спортсменов из 90 стран - 395 мужчин и 271 женщина.