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    Азербайджанские дзюдоистки выступят на Гран-при

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Обнародован состав женской сборной Азербайджана на Гран-при по дзюдо, который стартует в столице Венгрии Будапеште 10 августа.

    Как сообщает Report, на турнире, который продлится 3 дня, сборная будет представлена 5 спортсменками. 

    Главный тренер Натиг Багиров предоставил шанс Гюльтадж Мамедалиевой (52 кг), Ичинхорлу Мунхцедев, Ульвие Рагимовой (обе по 57 кг), Гюнель Гасанли (70 кг) и Ирине Киндзерской (+ 78 кг).

    Отметим, что в Гран-при примут участие 666 спортсменов из 90 стран - 395 мужчин и 271 женщина.

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