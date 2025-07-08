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Азербайджанские дзюдоистки участвуют в международном сборе в Чехии

Азербайджанские дзюдоистки участвуют в международном сборе в Чехии Азербайджанские дзюдоистки участвуют в международном сборе в Чехии
Индивидуальные
8 июля 2025 г. 09:43
Азербайджанские дзюдоистки участвуют в международном сборе в Чехии

Молодежная женская сборная Азербайджана по дзюдо присоединилась к международному учебно-тренировочному сбору в чешском городе Нимбурк.

Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

На учебно-тренировочном сборе, организованном Европейским союзом дзюдо, азербайджанскими дзюдоистками руководят старший тренер женской сборной Саша Херкенрат-Вимар и тренер молодежной команды Имамверди Мамедов.

Трехдневный учебно-тренировочный сбор проводится в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы среди юниоров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gənc qızlardan ibarət cüdo millisi Çexiyada təlim-məşq düşərgəsinə qatılıb

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