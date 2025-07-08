Азербайджанские дзюдоистки участвуют в международном сборе в Чехии

Азербайджанские дзюдоистки участвуют в международном сборе в Чехии

Молодежная женская сборная Азербайджана по дзюдо присоединилась к международному учебно-тренировочному сбору в чешском городе Нимбурк.

Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

На учебно-тренировочном сборе, организованном Европейским союзом дзюдо, азербайджанскими дзюдоистками руководят старший тренер женской сборной Саша Херкенрат-Вимар и тренер молодежной команды Имамверди Мамедов.

Трехдневный учебно-тренировочный сбор проводится в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы среди юниоров.