Азербайджанские дзюдоистки примкнули к учебно-тренировочным сборам в Албании

Девять членов женской сборной Азербайджана по дзюдо примкнули к учебно-тренировочным сборам в албанском городе Голем.

Девять членов женской сборной Азербайджана по дзюдо примкнули к учебно-тренировочным сборам в албанском городе Голем.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, подготовительный процесс продлится до 23 ноября.

В сборах принимают участие около 100 спортсменов из Швейцарии, Италии, Словении, Турции, Хорватии, Финляндии, Болгарии, Греции, Чехии, Венгрии и Косово.

Главный тренер женской сборной - Рашад Мамедов, тренер - Кифаят Гасымова.

Учебно-тренировочный процесс проводится с целью достижения хороших результатов в предстоящих соревнованиях.