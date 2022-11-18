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Азербайджанские дзюдоистки примкнули к учебно-тренировочным сборам в Албании

Азербайджанские дзюдоистки примкнули к учебно-тренировочным сборам в Албании Девять членов женской сборной Азербайджана по дзюдо примкнули к учебно-тренировочным сборам в албанском городе Голем.
Индивидуальные
18 ноября 2022 г. 15:05
Азербайджанские дзюдоистки примкнули к учебно-тренировочным сборам в Албании

Девять членов женской сборной Азербайджана по дзюдо примкнули к учебно-тренировочным сборам в албанском городе Голем.

Как сообщили Report в Федерации дзюдо Азербайджана, подготовительный процесс продлится до 23 ноября.

В сборах принимают участие около 100 спортсменов из Швейцарии, Италии, Словении, Турции, Хорватии, Финляндии, Болгарии, Греции, Чехии, Венгрии и Косово.

Главный тренер женской сборной - Рашад Мамедов, тренер - Кифаят Гасымова.

Учебно-тренировочный процесс проводится с целью достижения хороших результатов в предстоящих соревнованиях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qadın cüdoçuları Albaniyada təlim-məşq toplanışına qatılıb

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