Азербайджанские борцы, завоевавшие первое место на чемпионате Европы, вернулись на родину

Члены юношеской сборной Азербайджана по греко-римской борьбе U-17, завоевавшей первое место на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, вернулись на родину.

Члены юношеской сборной Азербайджана по греко-римской борьбе U-17, завоевавшей первое место на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, вернулись на родину.

Как сообщает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев национальную команду встречали представители общественности, болельщики, представители СМИ.

Напомним, что сборная Азербайджана по греко-римской борьбе одержала первое место в командном зачете на чемпионате Европы.

В команде, выступавшей под руководством старшего тренера Талеха Исрафилова, тренеров Расима Агаева и Эльбруса Мамедова, 9 из 10 членов завоевали медали, в том числе 3 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые.

Азербайджан стал чемпионом Европы в командном зачете, набрав 183 очка. Наша сборная опередила Армению, занявшую второе место, на 51 очко. Украина заняла третье место (121 очко).

Так, наша сборная по греко-римской борьбе U-17 в третий раз (2021, 2022, 2024 гг.) стала сильнейшей командой Европы.

В этом соревновании наша национальная команда борцов установила новый рекорд по количеству медалей и набранных очков.

Чемпионами Европы в составе национальной сборной стали Туран Дашдемиров (51 кг), Айхан Джавадов (60 кг) и Саид Пашаев. Серебряные медали завоевали Амрах Амрахов (48 кг) и Юсиф Ахмедли (71 кг), а бронзу - Ниджат Искандерли (45 кг), Али Назаров (55 кг), Орхан Гаджиев (80 кг) и Микаил Исмаилов.