Азербайджанские борцы завоевали в Минске восемь медалей

Азербайджанские борцы завоевали 8 медалей на международном турнире по вольной борьбе памяти Александра Медведя, прошедшем в столице Беларуси - Минске.

Азербайджанские борцы завоевали 8 медалей на международном турнире по вольной борьбе памяти Александра Медведя, прошедшем в столице Беларуси - Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, Джебраил Гаджиев (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Абубакр Абакаров (92 кг) завоевали золотые медали. Орхан Абасов (79 кг) получил серебро, а Рашид Бабазаде (65 кг), Али Рагимзаде (70 кг), Шамиль Зубаиров (92 кг) и Аслан Абакаров (97 кг) взяли бронзу.

Команда участвовала в традиционном турнире под руководством главного тренера Хетаг Казюмова, старшего тренера Джебраила Гасанова и тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова.