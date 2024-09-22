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Азербайджанские борцы завоевали в Минске восемь медалей

Азербайджанские борцы завоевали в Минске восемь медалей Азербайджанские борцы завоевали 8 медалей на международном турнире по вольной борьбе памяти Александра Медведя, прошедшем в столице Беларуси - Минске.
Индивидуальные
22 сентября 2024 г. 01:05
Азербайджанские борцы завоевали в Минске восемь медалей

Азербайджанские борцы завоевали 8 медалей на международном турнире по вольной борьбе памяти Александра Медведя, прошедшем в столице Беларуси - Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, Джебраил Гаджиев (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Абубакр Абакаров (92 кг) завоевали золотые медали. Орхан Абасов (79 кг) получил серебро, а Рашид Бабазаде (65 кг), Али Рагимзаде (70 кг), Шамиль Зубаиров (92 кг) и Аслан Абакаров (97 кг) взяли бронзу.

Команда участвовала в традиционном турнире под руководством главного тренера Хетаг Казюмова, старшего тренера Джебраила Гасанова и тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Minskdə 8 medal medal qazanıb

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