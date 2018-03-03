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    Азербайджанские борцы завоевали в Иране 2 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей

    Аскер Мамедалиев в решающей встрече одолел армянского соперника

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В иранском городе Бехшахр провинции Мазандаран состоялся международный турнир – Кубок Шахида Хашима Нежада.

    Как сообщает Report, на турнире с участием спортсменов из Грузии, России, Армении и Ирана Азербайджан был представлен молодежной сборной. Под руководством тренеров Ровшана Гаджиева и Ашрафа Алиева на турнир отправилось 10 борцов. Турнир команда завершила с 2 золотыми, 1 серебряными и 5 бронзовыми медалями.

    Давуд Ибрагимов (70 кг) и Орхан Аббасов (79 кг) завоевали золото, Алимагомед Алимхаев (97 кг) - серебро, Аскер Мамедалиев (57 кг), Эльмар Кязымов (65 кг), Исмаил Абдуллаев (74 кг), Асхаб Гамзатов (92 кг) и Рахид Гамидли (125 кг) – бронзу. Аскер Мамедалиев в решающей встрече одолел армянского соперника.

    Среди судей Азербайджан представил судья Фиргат Ибрагимов.

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