Азербайджанские борцы завоевали в Иране 1 золотую и 1 бронзовую медаль

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В иранском городе Махшахр завершился традиционный турнир по греко-римской борьбе среди взрослых "Кубок Тахти".

Как сообщает Report, участвующая в соревновании азербайджанская сборная завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медаль. Одолевший всех соперников Орхан Нуриев (97 кг) поднялся на верхнюю ступень почетного пьедестала. В решающей встрече он победил представителя Турции, бронзового медалиста Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дженка Илдема.

Бронзовую медаль завоевал Турман Эйюбов (97 кг). В решающей встрече Эйюбов одолел иранского спортсмена Мохаммеда Еганехи. Зияд Зейналов, Ибрагим Нуруллаев (каждый 55 кг) и Сакит Гулиев (60 кг) завершили турнир на пятом месте. В управлении играми Азербайджан представил судья международного уровня Хязяр Аллахвердиев.

Отметим, что наряду с чемпионатами Европы и мира, запланированными на 2018 год, по результату 4 отобранных турниров в каждом виде борьбы, будут считаться рейтинговые баллы. Количество участников рейтинговых соревнований и результаты борцов будут учитываться и определят последовательность. Первый рейтинговый список года будет обнародован в марте.