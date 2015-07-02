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    ​Азербайджанские борцы завоевали в Грузии золотую медаль

    Сборная команда завершила турнир 1 золотой, 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Тбилиси прошел международный юношеский турнир по греко-римской борьбе. 

    Как сообщает Report, азербайджанские борцы завершили турнир одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

    Сборной командой руководили старший тренер Бахрам Мурветов и тренер Ислам Джафаров.

    В борьбе в весовой категории 42 кг Фаиль Искендеров поборол всех соперников и стал обладателем золотой медали.

    Потерпевшие поражение на финальной встрече Раджабали Насиров (50 кг), Эльвин Мустафаев (54 кг) и Назаршах Фатуллаев (76 кг) стали серебряными призерами.

    Бронзовые медали достались Магомедали Гасанову (58 кг) и Яшару Заманову (85 кг). 

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