Азербайджанские борцы завоевали три медали на международном турнире в Беларуси

Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на международном турнире Гран-при по вольной борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Беларуси.
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Члены сборной завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
В весовой категории 74 кг Гаджимурад Омаров взял серебро, а Туран Байрамов - бронзу. Еще одну бронзовую награду в копилку команды добавил Шамиль Зубаиров (92 кг).
Афган Хашалов (57 кг), Муса Агаев (65 кг), Тимур Гюльмагомедов (86 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) завершили соревнования без медалей.