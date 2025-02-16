Азербайджанские борцы завоевали три медали на международном турнире в Беларуси

Азербайджанские борцы завоевали три медали на международном турнире в Беларуси

Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на международном турнире Гран-при по вольной борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Беларуси.

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Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на международном турнире Гран-при по вольной борьбе памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Беларуси. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, страну под руководством тренера Ашрафа Алиева представляли семь борцов. Члены сборной завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали. В весовой категории 74 кг Гаджимурад Омаров взял серебро, а Туран Байрамов - бронзу. Еще одну бронзовую награду в копилку команды добавил Шамиль Зубаиров (92 кг). Афган Хашалов (57 кг), Муса Агаев (65 кг), Тимур Гюльмагомедов (86 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) завершили соревнования без медалей. Подпишитесь на наш Telegram канал