Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей во второй день традиционного турнира в Турции

Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на традиционном турнире памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаели.

Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на традиционном турнире памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаели.

Как сообщает Report , во второй день соревнований из семерых вышедших на ковер представителей Азербайджана шестеро заняли призовые места.

В греко-римской борьбе Нихад Гулузаде (60 кг) и Мухаммед Шукюрзаде (67 кг) завоевали серебряные медали, а Лачын Велиев (87 кг) - бронзовую. В женской борьбе Эльнура Мамедова (53 кг) получила серебро, а Наргиз Самедова (53 кг) и Биргюль Солтанова (62 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что в первый день соревнований Асмер Джанкуртаран (50 кг) и Гюльтекин Ширинова (55 кг) заняли пятое место. В последние два дня турнира пройдет борьба по вольной борьбе.