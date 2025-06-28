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Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей во второй день традиционного турнира в Турции

Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей во второй день традиционного турнира в Турции Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на традиционном турнире памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаели.
Индивидуальные
28 июня 2025 г. 01:22
Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей во второй день традиционного турнира в Турции

Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на традиционном турнире памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаели.

Как сообщает Report, во второй день соревнований из семерых вышедших на ковер представителей Азербайджана шестеро заняли призовые места.

В греко-римской борьбе Нихад Гулузаде (60 кг) и Мухаммед Шукюрзаде (67 кг) завоевали серебряные медали, а Лачын Велиев (87 кг) - бронзовую. В женской борьбе Эльнура Мамедова (53 кг) получила серебро, а Наргиз Самедова (53 кг) и Биргюль Солтанова (62 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что в первый день соревнований Асмер Джанкуртаран (50 кг) и Гюльтекин Ширинова (55 кг) заняли пятое место. В последние два дня турнира пройдет борьба по вольной борьбе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri ənənəvi yarışın ikinci günündə 6 medal qazanıblar

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