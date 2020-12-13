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Азербайджанские борцы на Кубке мира завоевали серебро и бронзу

Азербайджанские борцы на Кубке мира завоевали серебро и бронзу В Белграде (Сербия) проходит личный Кубок мира по борьбе.
Индивидуальные
13 декабря 2020 г. 23:42
Азербайджанские борцы на Кубке мира завоевали серебро и бронзу

В Белграде (Сербия) проходит личный Кубок мира по борьбе.

Как передает Report, во второй день турнира проходят очередные схватки борцов греко-римского стиля.

Так, Исламбек Дадов и Эльданиз Азизли завоевали соответственно серебряные и бронзовые награды.

55 кг. Эльданиз Азизли победил в утешительной схватке Рудика Мкртычяна (Армения) - 9:0. В схватке за бронзу он взял верх над Балбаем Дордоковым (Кыргызстан) - 3:0.

67 кг. Исламбек Дадов в финале уступил в упорной борьбе Назиру Абдуллаеву (Россия) - 1:2.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan güləşçiləri gümüş və bürünc medal qazandı

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