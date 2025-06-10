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Азербайджанские борцы завоевали на старте чемпионата Европы одно золото и две бронзы

Азербайджанские борцы завоевали на старте чемпионата Европы одно золото и две бронзы Азербайджанские борцы завоевали на старте чемпионата Европы (U-17) в столице Северной Македонии Скопье одну золотую и две бронзовые медали.
Индивидуальные
10 июня 2025 г. 22:20
Азербайджанские борцы завоевали на старте чемпионата Европы одно золото и две бронзы

Азербайджанские борцы завоевали на старте чемпионата Европы (U-17) в столице Северной Македонии Скопье одну золотую и две бронзовые медали.

Как сообщает Report, во второй день турнира прошли соревнования по греко-римской борьбе.

Гурбан Меджнунов (48 кг) победил грека Николаоса Зиниса со счетом 4:1 и завоевал бронзовую медаль. Ниджат Йейлагалиев (80 кг) повторил тот же успех, не дав никаких шансов шведу Йенсу Абрахамссону (10:0).

Выступавший в весовой категории 110 кг Рихад Ибрагимли в финале встретился с болгарином Денисом Лазаровым. Воспитанник Сумгайытской школы борьбы одолел соперника на туше и стал чемпионом Европы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatına 1 qızıl və 2 bürünc medalla start veriblər

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