Азербайджанские борцы завоевали на мемориальном турнире в Турции восемь медалей

Азербайджанский вольник Джабраил Гаджиев (79 кг) завоевал бронзовую медаль в последний день турнира памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаэли.

Азербайджанский вольник Джабраил Гаджиев (79 кг) завоевал бронзовую медаль в последний день турнира памяти Яшара Догу, Вехби Эмре и Хамита Каплана в турецком Коджаэли.

Как сообщает Report , Гаджиев принес сборной восьмую медаль.

До этого в греко-римской борьбе Нихад Гулузаде (60 кг) и Мухаммед Шукюрзаде (67 кг) завоевали серебряные медали, Лачын Велиев (87 кг) - бронзовую, в женской борьбе Эльнура Мамедова (53 кг) взяла серебро, Наргиз Самедова (53 кг) и Биргюль Солтанова (62 кг) - бронзу. В вольной борьбе Али Цокаев (86 кг) удостоился золотой медали.

В целом азербайджанские борцы завоевали на турнире одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали.