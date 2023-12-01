Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате мира еще пять медалей

Мужская сборная Азербайджана по борьбе завершила третий день чемпионата мира среди военнослужащих в Баку с пятью медалями.
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Борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (72 кг) также поднялся на высшую ступень пьедестала почета, победив в решающем поединке алжирца Мерабета Абдельмалеки.
Другой представитель Азербайджана Мурад Ахмадиев (92 кг) завоевал первое место. Фарид Садыглы (55 кг) и Азад Алиев (82 кг) записали в актив сборной бронзовые медали.
Таким образом, количество медалей, завоеванных азербайджанскими борцами на чемпионате мира, достигло 18.
Соревнования продлятся до 3 декабря.