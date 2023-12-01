Азербайджанские борцы завоевали на чемпионате мира еще пять медалей

Мужская сборная Азербайджана по борьбе завершила третий день чемпионата мира среди военнослужащих в Баку с пятью медалями.

Мужская сборная Азербайджана по борьбе завершила третий день чемпионата мира среди военнослужащих в Баку с пятью медалями.

Как сообщает Report , выступавший в весовой категории до 63 кг Зия Бабашов завоевал золотую медаль, одолев в финале российского спортсмена.

Борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде (72 кг) также поднялся на высшую ступень пьедестала почета, победив в решающем поединке алжирца Мерабета Абдельмалеки.

Другой представитель Азербайджана Мурад Ахмадиев (92 кг) завоевал первое место. Фарид Садыглы (55 кг) и Азад Алиев (82 кг) записали в актив сборной бронзовые медали.

Таким образом, количество медалей, завоеванных азербайджанскими борцами на чемпионате мира, достигло 18.

Соревнования продлятся до 3 декабря.