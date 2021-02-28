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Азербайджанские борцы завоевали медали разных достоинств

Азербайджанские борцы завоевали медали разных достоинств Азербайджанские борцы завоевали 6 медалей на международном турнире, посвященном памяти известных украинских тренеров и борцов в Киеве.
Индивидуальные
28 февраля 2021 г. 16:39
Азербайджанские борцы завоевали медали разных достоинств

Азербайджанские борцы завоевали 6 медалей на международном турнире, посвященном памяти известных украинских тренеров и борцов в Киеве.

Как передает Report, сборная по вольной борьбе возвращается в Баку с 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями, а женская сборная - с 1 бронзой.

В последний день соревнований борец вольного стиля Ахмаднаби Гварзатилов (61 кг) завоевал золотую медаль, победив местного борца Андрея Челепи со счетом 7:2.

Чуть не повезло Джабраилу Гаджиеву (70 кг), который проиграв в решающем поединке Ильясу Бекбулатову из Узбекистана 0:5, довольствовался серебром. Бронзовую медаль завоевал Вахид Галаев, победивший в матче за третье место молдованина Самхана Джабраилова со счетом 8:4.

Отметим, что ранее Али Рагимзаде и Туран Байрамов завоевали соответственно золотую и бронзовую медали в весовой категории до 65 кг. Единственная бронзовая награда в женской борьбе досталась Туркян Насировой (50 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Kiyevdən 6 medalla qayıdır

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