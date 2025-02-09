Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на рейтинговом турнире в Хорватии

Азербайджанские спортсмены пополнили копилку наград на рейтинговом турнире Zagreb Open, проходящем в столице Хорватии.

Азербайджанские спортсмены пополнили копилку наград на рейтинговом турнире Zagreb Open, проходящем в столице Хорватии.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, сегодня в соревнованиях приняли участие еще семь азербайджанских борцов.

В женской борьбе в весовой категории до 57 кг из-за участия всего двух спортсменок Джаля Алиева сразу вышла в финал. В решающей схватке она встретилась с американкой Джакаррой Винчестер. По ходу поединка Алиева уступала со счетом 0:7, но затем проявила характер, сократив отставание до 3 баллов. В концовке встречи она провела 4-балльный прием, однако судьи не засчитали его, сославшись на истечение времени. В итоге азербайджанская спортсменка уступила со счетом 4:7 и стала серебряным призером турнира.

Дебютантка взрослого турнира Захра Керимзаде (72 кг) в круговой системе проиграла француженке Полин Лекарпенье (0:3), хорватке Веронике Вилк (2:6), американке Скайлар Грот (0:10) и венгерке Ноэми Надь (1:10).

В греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг Азербайджан был представлен тремя борцами. Чемпион страны Давуд Мамедов в первой же схватке уступил молдаванину Александру Соловею (0:3). Более опытный Хасай Гасанли в 1/8 финала проиграл россиянину Сергею Степанову с минимальным разрывом (6:7). Лидер сборной в этом весе Сенан Сулейманов победил серба Алексу Илича по правилу последнего активного действия (1:1), а затем уверенно разобрался с венгром Робертом Фришем (7:1). Однако в четвертьфинале он уступил все тому же Сергею Степанову (0:4).

Поскольку Степанов вышел в финал, азербайджанские борцы получили шанс побороться за бронзу через утешительные схватки. Хасай Гасанли в первом поединке уверенно победил финна Йонни Сарккинена (14:5), но затем уступил Сенану Сулейманову досрочно (0:8). В схватке за бронзу Сулейманов встретился с россиянином Сергеем Кутузовым и проиграл (1:3), оставшись без медали.

В весовой категории до 87 кг Ислам Аббасов в 1/8 финала победил узбека Жалгасбая Бердимуратова (4:3), а затем венгра Иштвана Такача по правилу последнего активного действия (3:3). В четвертьфинале он уступил датчанину Турпал-Али Бисултанову (0:4), но получил шанс побороться за бронзу, так как казахстанец Ислам Евлоев отказался от участия в утешительном поединке.

В вечерней программе Аббасов встретился с россиянином Миладом Ализаде. В начале схватки он проигрывал 0:5, но затем сумел переломить ход встречи и, благодаря правилу последнего активного действия (5:5), завоевал бронзовую медаль.

Другой представитель Азербайджана в этой весовой категории Рафиг Гусейнов выбыл из борьбы уже в первом круге, уступив сербу Александру Комарову (3:5).