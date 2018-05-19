Азербайджанские борцы завоевали еще 3 медали на чемпионате мира среди военнослужащих

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль на проходящем в Москве 33-м чемпионате мира среди военнослужащих.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 77 кг борец греко-римского стиля Гасан Алиев в финале со счетом 5:2 победил россиянина Чингиза Лабазанова. Он во второй раз стал чемпионом мира среди военнослужащих. До этого Г.Алиев поднимался на высшую ступень пьедестала почёта в 2016 году в Македонии.

Рафиг Гусейнов (82 кг) со счётом 5:2, Ислам Аббасов (87 кг) со счётом 8:1, одержав победу над соперниками из Германии, завоевали бронзовые медали.

Таким образом, на чемпионате мира среди военнослужащих сборная Азербайджана в целом завоевала 11 медалей, среди которых 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.