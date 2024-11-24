Азербайджанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате в Турции

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на первом открытом чемпионате CISM по военному кикбоксингу в Анталии.

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на первом открытом чемпионате CISM по военному кикбоксингу в Анталии.

Как сообщает Report, воспитанники главы Спортивно-тренировочного отдела Спортивного общества МВД, многократного чемпиона мира и Европы, полковника полиции Эдуарда Мамедова – Эльвин Мамедов (54 кг) и Амин Гулиев (67 кг) – поднялись на высшую ступень пьедестала.

Кроме того, Эдуард Мамедов был признан лучшим главным тренером соревнований, в которых приняли участие спортсмены из 11 стран.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат с 7 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.