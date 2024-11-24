О нас

Азербайджанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате в Турции

Азербайджанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате в Турции Азербайджанские спортсмены успешно выступили на первом открытом чемпионате CISM по военному кикбоксингу в Анталии.
Индивидуальные
24 ноября 2024 г. 11:29
Азербайджанские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате в Турции

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на первом открытом чемпионате CISM по военному кикбоксингу в Анталии.

Как сообщает Report, воспитанники главы Спортивно-тренировочного отдела Спортивного общества МВД, многократного чемпиона мира и Европы, полковника полиции Эдуарда Мамедова – Эльвин Мамедов (54 кг) и Амин Гулиев (67 кг) – поднялись на высшую ступень пьедестала.

Кроме того, Эдуард Мамедов был признан лучшим главным тренером соревнований, в которых приняли участие спортсмены из 11 стран.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила чемпионат с 7 золотыми, 1 серебряной и 4 бронзовыми медалями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan idmançıları Türkiyədə 12 medal qazanıblar

Другие новости из категории

В Баку состоится массовый забег, посвященный Дню города Кяльбаджар
В Баку состоится массовый забег, посвященный Дню города Кяльбаджар
23 ноября 2024 г. 14:51
В Баку пройдет чемпионат страны по гимнастике среди мужчин и женщин
В Баку пройдет чемпионат страны по гимнастике среди мужчин и женщин
23 ноября 2024 г. 12:44
Азербайджанский стрелок завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Сербии
Азербайджанский стрелок завоевал бронзовую медаль на Гран-при в Сербии
23 ноября 2024 г. 09:37
Вице-президент ФБА избран президентом нового комитета, созданного со стороны UWW
ФотоВице-президент ФБА избран президентом нового комитета, созданного со стороны UWW
21 ноября 2024 г. 17:13
Фарид Гаибов принял генсека Спортивной ассоциации Исламская солидарность
ФотоФарид Гаибов принял генсека Спортивной ассоциации "Исламская солидарность"
19 ноября 2024 г. 16:52
Федерация каноэ и гребли Азербайджана организовала масштабный гребной марш в связи с COP29
ФотоФедерация каноэ и гребли Азербайджана организовала масштабный гребной марш в связи с COP29
17 ноября 2024 г. 22:03
Президент Барселоны посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент "Барселоны" посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева
17 ноября 2024 г. 14:48
Джон Джонс защитил титул UFC в тяжелом весе
Джон Джонс защитил титул UFC в тяжелом весе
17 ноября 2024 г. 10:57
Азербайджанские борцы завоевали три медали на турнире в Дагестане
ФотоАзербайджанские борцы завоевали три медали на турнире в Дагестане
16 ноября 2024 г. 23:36
Азербайджанский дзюдоист взял бронзу чемпионата Европы в Польше
Азербайджанский дзюдоист взял бронзу чемпионата Европы в Польше
16 ноября 2024 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi