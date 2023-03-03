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Азербайджанские борцы завоевали две медали на международном турнире в Софии

Азербайджанские борцы завоевали две медали на международном турнире в Софии Азербайджанские борцы вольного стиля Интигам Велизаде и Ибрагим Юсубов завоевали серебряную и бронзовую медали на международном турнире по борьбе памяти Дана Колова и Николы Петрова в столице Болгарии Софии.
Индивидуальные
3 марта 2023 г. 23:14
Азербайджанские борцы завоевали две медали на международном турнире в Софии

Азербайджанские борцы вольного стиля Интигам Велизаде и Ибрагим Юсубов завоевали серебряную и бронзовую медали на международном турнире по борьбе памяти Дана Колова и Николы Петрова в столице Болгарии Софии.

Как сообщает Report, выступавший в весовой категории 61 кг И.Велизаде в решающем поединке уступил представителю Турции Реджепу Топалу со счетом 1:4.

Другой представитель Азербайджана Ибрагим Юсубов (92 кг) в 1/8 одолел украинца Дениса Сахалюка (7:2), однако в 1/4 финала проиграл болгарину Ахмеду Батаеву - 3:7. В противостоянии за бронзовую медаль азербайджанский борец оказался сильнее молдаванина Андриана Гросуна (6:1) и записал в актив сборной вторую медаль.

Отметим, что 4 марта к борьбе подключатся Орхан Абасов, Абубакр Абакаров (оба 86 кг), Рахид Гамидли, Георгий Мешвилдишвили (оба 125 кг), Мария Стадник и Тюркан Насирова (оба 50 кг).

Турнир завершится 5 марта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq turnirdə bir gümüş, bir bürünc medal qazanıblar

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