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Азербайджанские борцы завоевали две медали на международном турнире в Болгарии

Азербайджанские борцы завоевали две медали на международном турнире в Болгарии Азербайджанские борцы завоевали две медали на турнире "Дан Колов - Никола Петров" в городе Варне (Болгария).
Индивидуальные
24 января 2025 г. 22:57
Азербайджанские борцы завоевали две медали на международном турнире в Болгарии

Азербайджанские борцы завоевали две медали на турнире "Дан Колов - Никола Петров" в городе Варне (Болгария).

Как сообщает Report, азербайджанский спортсмен Садиг Мустафазаде (92 кг) в первом туре круговой системы победил израильтянина Ури Калашникова со счетом 7:4.

Во втором туре борец не дал никаких шансов болгарину Радомиру Стоянову - 18:6. В третьем туре С.Мустафазаде одержал минимальную победу в напряженном поединке с американцем Эриком Шульцем - 8:7. В последнем туре Садиг проиграл грузину Сандро Курашвили со счетом 2:5 и завоевал серебряную медаль.

Джейхун Аллахвердиев (61 кг) в квалификационном раунде уверенно победил болгарина Димитара Бисеркова (10:0), а в 1/4 финала - Нахшона Гаррета (15:5). Проиграв в полуфинале другому представителю США Девану Тёрнеру со счетом 2:4, Джейхун досрочно победил болгарина Дениса Наими (10:0) и завершил турнир с бронзовой медалью.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Bolqarıstanda keçirilən turnirdə iki medal qazanıb

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