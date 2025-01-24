Азербайджанские борцы завоевали две медали на международном турнире в Болгарии

Азербайджанские борцы завоевали две медали на турнире "Дан Колов - Никола Петров" в городе Варне (Болгария).

Азербайджанские борцы завоевали две медали на турнире "Дан Колов - Никола Петров" в городе Варне (Болгария).

Как сообщает Report , азербайджанский спортсмен Садиг Мустафазаде (92 кг) в первом туре круговой системы победил израильтянина Ури Калашникова со счетом 7:4.

Во втором туре борец не дал никаких шансов болгарину Радомиру Стоянову - 18:6. В третьем туре С.Мустафазаде одержал минимальную победу в напряженном поединке с американцем Эриком Шульцем - 8:7. В последнем туре Садиг проиграл грузину Сандро Курашвили со счетом 2:5 и завоевал серебряную медаль.

Джейхун Аллахвердиев (61 кг) в квалификационном раунде уверенно победил болгарина Димитара Бисеркова (10:0), а в 1/4 финала - Нахшона Гаррета (15:5). Проиграв в полуфинале другому представителю США Девану Тёрнеру со счетом 2:4, Джейхун досрочно победил болгарина Дениса Наими (10:0) и завершил турнир с бронзовой медалью.