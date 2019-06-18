Азербайджанские борцы завоевали два золота и бронзу Чемпионата Европы - ФОТО

В итальянском городе Фаэнца стартовал Чемпионат Европы по борьбе среди подростков.

Как передаёт Report со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в первый день соревнования выступили борцы греко-римского стиля в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

Азербайджанский борец Мелик Алиев в четвертьфинале одолел спортсмена из Израиля. В полуфинале Алиев сразился с борцом из Беларуси и победил. В решающем финальном поединке 18 июня азербайджанец одолел противника из России, отставая по ходу встречи со счётом 0:3, и стал чемпионом Европы.

Другой азербайджанский спортсмен Нихат Мамедли в первом поединке оказался сильнее соперника из России. В четвертьфинале Мамедли одолел борца из Турции. В принципиальной полуфинальной встрече азербайджанский борец победил противника из Армении. В финальном поединке 18 июня Мамедли одержал досрочную победу против спортсмена из Беларуси и стал чемпионом Европы.

Азербайджанец Хасай Гасанли уверенно приступил к соревнованию, однако потерпел поражение в полуфинале. В бое за третье место Гасанли одолел соперника из Грузии и завоевал бронзовую медаль.

Двое других борцов сборной - Алисафтар Мамедли и Али Фарманов - выбыли из борьбы, не заняв призовых мест.