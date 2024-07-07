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Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в последний день чемпионата Европы

Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в последний день чемпионата Европы В сербском Нови-Саде завершился чемпионат Европы по борьбе U-20.
Индивидуальные
7 июля 2024 г. 22:31
Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в последний день чемпионата Европы

В сербском Нови-Саде завершился чемпионат Европы по борьбе U-20.

Как сообщает Report, в последний день турнира определились призеры по вольной борьбе в весовых категориях 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Джамал Аббасов (57 кг) и Садиг Мустафазаде (86 кг) взяли серебряные медали, уступив в финальных поединках россиянам Андрею Мидловцу и Ибрагиму Кадиеву соответственно.

В весовой категории 97 кг Анар Джафарли также проиграл в финале россиянину Мустафагаджи Малахдибирову, добавив в копилку сборной серебро континентального первенства.

Юсиф Дурсунов (125 кг) в противостоянии на бронзовую медаль одолел украинца Ивана Мирошниченко.

Таким образом, члены сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri Avropa çempionatının sonuncu günündə 4 medal qazanıblar

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