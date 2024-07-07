Азербайджанские борцы завоевали четыре медали в последний день чемпионата Европы

В сербском Нови-Саде завершился чемпионат Европы по борьбе U-20.
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Джамал Аббасов (57 кг) и Садиг Мустафазаде (86 кг) взяли серебряные медали, уступив в финальных поединках россиянам Андрею Мидловцу и Ибрагиму Кадиеву соответственно.
В весовой категории 97 кг Анар Джафарли также проиграл в финале россиянину Мустафагаджи Малахдибирову, добавив в копилку сборной серебро континентального первенства.
Юсиф Дурсунов (125 кг) в противостоянии на бронзовую медаль одолел украинца Ивана Мирошниченко.
Таким образом, члены сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.