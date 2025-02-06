Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в первый день Zagreb Open в Хорватии

Азербайджанские борцы успешно стартовали на первом рейтинговом турнире года Zagreb Open, который проходит в столице Хорватии Загребе, завоевав 5 медалей в первый соревновательный день.

Азербайджанские борцы успешно стартовали на первом рейтинговом турнире года Zagreb Open, который проходит в столице Хорватии Загребе, завоевав 5 медалей в первый соревновательный день.

Как сообщает Report , сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила день с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Кянан Гейбятов (70 кг) стал победителем турнира, завоевав золотую медаль.

Ислам Базарганов (57 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) удостоились серебра, а Нуреддин Новрузов (61 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) стали обладателями бронзы.

Сегодня в борьбу вступят Эльнура Мамедова (55 кг), Абубакр Абакаров и Осман Нурмагомедов (оба - 92 кг).

Турнир Zagreb Open продлится с 5 по 9 февраля, в нем принимают участие 26 представителей сборной Азербайджана во всех трех стилях борьбы.