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Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в первый день Zagreb Open в Хорватии

Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в первый день Zagreb Open в Хорватии Азербайджанские борцы успешно стартовали на первом рейтинговом турнире года Zagreb Open, который проходит в столице Хорватии Загребе, завоевав 5 медалей в первый соревновательный день.
Индивидуальные
6 февраля 2025 г. 00:41
Азербайджанские борцы завоевали 5 медалей в первый день Zagreb Open в Хорватии

Азербайджанские борцы успешно стартовали на первом рейтинговом турнире года Zagreb Open, который проходит в столице Хорватии Загребе, завоевав 5 медалей в первый соревновательный день.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила день с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Кянан Гейбятов (70 кг) стал победителем турнира, завоевав золотую медаль.

Ислам Базарганов (57 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) удостоились серебра, а Нуреддин Новрузов (61 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) стали обладателями бронзы.

Сегодня в борьбу вступят Эльнура Мамедова (55 кг), Абубакр Абакаров и Осман Нурмагомедов (оба - 92 кг).

Турнир Zagreb Open продлится с 5 по 9 февраля, в нем принимают участие 26 представителей сборной Азербайджана во всех трех стилях борьбы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri “Zaqreb Open”in ilk günündə 5 medal qazanıblar

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