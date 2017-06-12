Азербайджанские борцы завоевали 4 медали на Золотом Гран При

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 4 медали на Золотом Гран При имени Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозиа в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает Report, из медалей 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая. Галиб Алиев (61 кг) и Александр Гостиев (86 кг) поднялись на самую верхнюю ступень пьедестала славы. Выступающий в весовой категории 57 кг Мирджалал Гасанзаде удостоился серебряной медали. Все три борца в финале встретились с местными пехлеванами.

Бронзовую медаль завоевал выступающий в весовой категории 65 кг Джошгун Азимов, он опередил товарища по команде Теймура Мамедова.

Отметим, что в судейском корпусе Азербайджан представил арбитр международной категории Вагиф Зейналлы.