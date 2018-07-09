Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанские борцы-юниоры завоевали 8 медалей на Чемпионате мира в Загребе (Хорватия).

Как сообщает Report, члены азербайджанской сборной завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Сперва выступили вольные борцы. Азербайджанская команда под руководством Вахида Мамедова завоевала 2 золотые и 1 бронзовую медаль, заняв в итоге 4-е место. Алигасан Амирли (48 кг) и Туран Байрамов (65 кг) завоевали золото, Абульфаз Насиров (55 кг) - бронзу.

Из 5 женщин-борцов в азербайджанской команде, выступавшей под руководством Ровшана Умудова и Хасрата Мамедъярова, отличилась лишь Шахана Назарова (43 кг), завоевавшая серебряную медаль.

Из 7 борцов греко-римской борьбы, которыми руководил Бахрам Мурватов, Сархан Мамедов (110 кг) завоевал серебро, Гурбан Гурбанов (45 кг), Хасрет Джафаров (51 кг) и Адам Гаджизаде (51 кг) - бронзы.

Отметим, что встречи судил азербайджанский судья международной категории Абдул Нуриев.