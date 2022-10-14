О нас

Азербайджанские борцы-юниоры примут участие в чемпионате мира в Испании

Азербайджанские борцы-юниоры примут участие в чемпионате мира в Испании 17-23 октября в испанском городе Понтеверда состоится чемпионат мира по греко-римской борьбе U-23.
Индивидуальные
14 октября 2022 г. 17:39
Азербайджанские борцы-юниоры примут участие в чемпионате мира в Испании

17-23 октября в испанском городе Понтеверда состоится чемпионат мира по греко-римской борьбе U-23.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, перед отъездом с участниками команды прошла встреча.

В первые дни в соревновании выступят борцы греко-римского стиля: Нихад Гулузаде (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг), Лачын Велиев (87 кг) Сархан Мамедов (130 кг).

В соревнованиях среди женщин выступят Шахана Назарова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг), Эльнура Мамедова (55 кг), Жаля Алиева (59 кг), Биргюль Солтанова (62 кг) и Нигяр Мирзазаде (65 кг).

В соревнованиях по вольной борьбе выступят Тофик Алиев (57 кг), Интигам Велизаде (61 кг), Кенан Гейбатов (70 кг), Хаджимурад Гаджиев (74 кг), Ашраф Аширов (79 кг), Ислам Ильясов (97 кг) и Вахит Галаев (125 кг).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatında Azərbaycanı təmsil edəcək güləşçilər açıqlanıb

Другие новости из категории

Определился состав сборной мира на Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку
Определился состав сборной мира на Кубок мира по греко-римской борьбе в Баку
13 октября 2022 г. 19:29
Сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в международном соревновании
Сборная Азербайджана по настольному теннису примет участие в международном соревновании
13 октября 2022 г. 15:13
Шахрияр Мамедъяров выступит на турнире Meltwater Champions Chess Tour
Шахрияр Мамедъяров выступит на турнире Meltwater Champions Chess Tour
13 октября 2022 г. 11:52
Азербайджанские гимнасты завоевали золотые медали на международном турнире
Азербайджанские гимнасты завоевали золотые медали на международном турнире
12 октября 2022 г. 12:53
Рашад Меджид: Совет печати проведет встречи со спортивными журналистами
Рашад Меджид: Совет печати проведет встречи со спортивными журналистами
12 октября 2022 г. 12:42
Чемпионат мира: В борьбу вступает последний представитель сборной Азербайджана
Чемпионат мира: В борьбу вступает последний представитель сборной Азербайджана
11 октября 2022 г. 09:18
Команда из Азербайджана завоевала бронзовую медаль на Юношеской шахматной олимпиаде
Команда из Азербайджана завоевала бронзовую медаль на Юношеской шахматной олимпиаде
10 октября 2022 г. 17:27
ЧМ: Еще один азербайджанский дзюдоист начинает борьбу
ЧМ: Еще один азербайджанский дзюдоист начинает борьбу
10 октября 2022 г. 08:50
Макс Ферстаппен во второй раз стал чемпионом мира Формулы-1
Макс Ферстаппен во второй раз стал чемпионом мира Формулы-1
9 октября 2022 г. 13:40
Формула-1: На Гран-при Японии произошло несколько инцидентов
Формула-1: На Гран-при Японии произошло несколько инцидентов
9 октября 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi