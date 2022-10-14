Азербайджанские борцы-юниоры примут участие в чемпионате мира в Испании

Азербайджанские борцы-юниоры примут участие в чемпионате мира в Испании

17-23 октября в испанском городе Понтеверда состоится чемпионат мира по греко-римской борьбе U-23.

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17-23 октября в испанском городе Понтеверда состоится чемпионат мира по греко-римской борьбе U-23. Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, перед отъездом с участниками команды прошла встреча. В первые дни в соревновании выступят борцы греко-римского стиля: Нихад Гулузаде (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Гурбан Гурбанов (72 кг), Лачын Велиев (87 кг) Сархан Мамедов (130 кг). В соревнованиях среди женщин выступят Шахана Назарова (50 кг), Гюльтекин Ширинова (53 кг), Эльнура Мамедова (55 кг), Жаля Алиева (59 кг), Биргюль Солтанова (62 кг) и Нигяр Мирзазаде (65 кг). В соревнованиях по вольной борьбе выступят Тофик Алиев (57 кг), Интигам Велизаде (61 кг), Кенан Гейбатов (70 кг), Хаджимурад Гаджиев (74 кг), Ашраф Аширов (79 кг), Ислам Ильясов (97 кг) и Вахит Галаев (125 кг). Подпишитесь на нашу страницу в Facebook