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Азербайджанские борцы взяли два золота на чемпионате мира

Азербайджанские борцы взяли два золота на чемпионате мира На чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, проходящем в столице Албании Тиране, азербайджанские борцы завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.
Индивидуальные
28 октября 2024 г. 00:02
Азербайджанские борцы взяли два золота на чемпионате мира

На чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, проходящем в столице Албании Тиране, азербайджанские борцы завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана (ФБА).

Джале Алиева вписала свое имя в историю, став первой спортсменкой из Азербайджана, завоевавшей титул чемпионки мира среди женщин в категории U-23. Помимо нее, золото взял Магомед-Башир Ханиев, тогда как Рашад Мамедов, Руслан Абдуллаев и Арсений Джиоев удостоились серебряных медалей. Бронзу завоевали Нихад Гулузаде, Хасай Гасанли и Джабраил Гаджиев.

Эти достижения в переходный период ко взрослым соревнованиям говорят о высоком потенциале наших спортсменов и добавляют уверенности в успехах на следующих международных турнирах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan güləşçiləri dünya çempionatında 2 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc medal qazanıblar

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